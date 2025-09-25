Предприятие в Ростовской области отгрузило корпус реактора для турецкой АЭС

В Волгодонске сегодня, 25 сентября отгрузили корпус реактора для четвертоэнергоблока турецкой АЭС «Аккую». Оборудование отправил донской завод «Атоммаш», сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Корпус реактора — вертикальный цилиндрический резервуар с эллиптическим днищем весом 320 т. Внутри него находятся активная зона и внутрикорпусные устройства, а сверху реактор герметично закрыт крышкой с системами регулирования и защиты.

Расчетный срок службы реакторной установки ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления до 80 лет.

Мария Хоперская