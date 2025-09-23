Исполняющей обязанности министра здравоохранения Дона стала Елена Теплякова
К исполнению обязанностей министра здравоохранения Ростовской области приступила Елена Теплякова, занимавшая ранее пост первого заместителя главы ведомства. Соответствующий указ опубликованном на сайте регионального правительства.
Фото: пресс-служба Минздрава Ростовской области
Елена Теплякова получила диплом педиатрического факультета Ростовского государственного медицинского университета и имеет степень доктора медицинских наук. Должность первого заместителя министра здравоохранения региона она заняла в 2021 году. До этого она работала заместителем начальника управления здравоохранения Ростова, где курировала вопросы охраны здоровья матери и ребёнка.
Предыдущий министр здравоохранения региона Юрий Кобзев был освобожден от должности 19 сентября.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии Ростовской области назначена Алла Кушнарева.