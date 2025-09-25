В Ростовской области ИИ помог сохранить от мошенников 90 млн рублей

С января по август 2025 года банковские системы мониторинга и искусственный интеллект (ИИ) помогли уберечь от мошенников 90 млн руб. сбережений жителей Ростовской области.



Каждого третьего пострадавшего злоумышленники убедили взять кредит или перевести свои средства третьим лицам. Об этом сообщает пресс-служба Сбера. Среди самых частых мошеннических схем эксперты отмечают предложения злоумышленников о переводе средств на «безопасный счет, подтверждении личных данным с помощью СМС, обновлении банковского приложения, интернет-магазина или оператора связи». Кроме этого, мошенники предлагают своим жертвам выгодно вложить деньги в доходный бизнес. «Почти каждый третий житель Ростовской области, обратившийся в наши офисы за разблокировкой подозрительной операции, оказался под влиянием мошенником. Раньше на их уловки чаще попадались люди среднего и пожилого возраста. Сегодня это все больше подростки и молодежь, которых в том числе активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства»,— отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. Чтобы уберечь свои вложения, специалисты рекомендуют клиентам никому не сообщать коды из СМС и личные данные, не присылать изображения банковских карт и документов в мессенджерах, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать неизвестные файлы. А еще помнить, что всю эту информацию сотрудники банков, компаний и госорганов никогда не запрашивают.