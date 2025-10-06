Эксперты: рынок сбережений в России вырастет на 15% к концу 2025

В России эксперты фиксируют рост к доверию к сберегательным финансовым продуктам. Так, несмотря на снижение ставок по сберегательным продуктам на рынке, общее количество вкладчиков в ВТБ с начала года увеличилось с 11,6 млн до 13,6 млн человек (рост на 17%). Об этом сообщает пресс-служба банка.



В конкретном финансовом вложения розничных клиентов достигли 11,1 трлн руб., а вклады физлиц составят около 8 трлн руб., 1,8 трлн рублей – накопительные счета. Специалисты отмечают, что потребность в сбережениях остаются приоритетным выбором населения. По прогнозам банка, рынок сбережений в России вырастет на 15% к концу 2025 года и достигнет 66,2 трлн руб.