Аналитики ВТБ просчитали инвестиционный фон на четвертый квартал 2025 года

Финансовые аналитики просчитали инвестиционный фон на четвертый квартал 2025 года и варианты диверсификации портфелей инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.



По данным экспертов, именно разнообразное наполнение инвестпортфелей акциями «голубых фишек», паев фондов денежного рынка, корпоративных облигаций и альтернативных инструментов станет ключевым решением инвесторов. Благоприятным фоном для этого станут высокие ставки и «осторожные шаги» по смягчению денежно-кредитной политики Центробанка России.

Так, в базовом сценарии аналитики ВТБ прогнозируют постепенное ослабление рубля до 85 руб. за доллар к концу 2025 года.

«В этой ситуации на рынке эксперты по-прежнему отдают предпочтение компаниям, ориентированным на внутренний спрос, но также выделяют акции отдельных компаний-экспортеров — они помогут усилить диверсификацию портфеля», — отмечают финансовые эксперты.

Отмечается, что если ранее внимание инвесторов было приковано к внутренне ориентированным секторам — финансы, IT, потребительский рынок, — теперь в «фавориты» брокеры добавляют компании-экспортеры.

При сценарии, в котором курс доллара поднимется до уровня в 85 руб., а юаня — 12 руб. к концу года, а ВВП (внутренний валовый продукт) России вырастет на 1,2%, инфляция составит 6,8%, ключевая ставка останется на отметке 16%, а цена российской нефти достигнет $58 за баррель: в четвертом квартале аналитики советуют обратить внимание на покупку корпоративных облигаций рейтинговой группы АА при широких кредитных спредах, паев фондов денежного рынка для гибкости управления портфелем в условиях высоких процентных ставок, отдельные акции экспортных отраслей в дополнение к бумагам внутренних секторов для диверсификации. Квалифицированным инвесторам рекомендуют инструменты с экспозицией на биткоин и паи фондов недвижимости.

Эксперты рекомендуют также держать длинные ОФЗ с горизонтом более 1–2 лет и локальные валютные облигации для снижения валютных рисков.