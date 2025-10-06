Мошенники чаще стали использовать биометрию и дипфейки для обмана россиян

Мошенники стали чаще собирать персональные данные — фотографии и голоса — россиян для создания дипфейков. Аудио- и видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных «жертв». Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.



Уточняется, что злоумышленники могут использовать видеозвонки для того, чтобы записать образ человека и его голос. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки мошенники требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов, или, глядя в камеру, помахать рукой. Специалисты подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении — например, заявки на выдачу кредита — изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2 тыс. параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.

По словам экспертов, мошенники не смогут получить биометрию граждан, если россияне не станут переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и не проверенным сервисам, подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия, использовать биометрию только в официальных приложениях банков, «Госуслуг» и помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.