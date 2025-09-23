В Морозовском районе полицейские нашли пропавшую 17-летнюю девушку

В Морозовском районе правоохранители обнаружили пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские ранее установили, что Тамара Коломбай вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Оперативники определили местонахождение девушки и доставили в социальный приют Морозовского района, где подросток находится и в настоящее время.

«В ходе проверки установлено, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в МВД.

Константин Соловьев