В Морозовском районе полицейские нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Морозовском районе правоохранители обнаружили пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Полицейские ранее установили, что Тамара Коломбай вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Оперативники определили местонахождение девушки и доставили в социальный приют Морозовского района, где подросток находится и в настоящее время.
«В ходе проверки установлено, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в МВД.