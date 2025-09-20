Главные новости за 20 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря в течение прошедшей ночи уничтожили 27 беспилотников.

С начала сентября в Краснодарском крае зафиксировали 1,5 тыс. случаев ОРВИ с единичными эпизодами гриппа, при этом заболеваемость не превышает эпидемиологического порога.

Полиция Краснодара выявила четверых граждан Туркменистана, которые незаконно находились в России и работали курьерами сервиса доставки без разрешительных документов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки дорожной инфраструктуры в Симферополе. Поводом стали сообщения в социальных сетях местных жителей о некачественном дорожном покрытии.

С 1 по 2 октября на Главной городской площади Краснодара состоится специализированная выставка МВД России — «Цифропол-2025». В связи с этим будет ограничено движение транспорта на центральных улицах города.

Краснодарский край в бархатный сезон 2025 года планирует принять около 3 млн туристов, что соответствует показателям прошлого года. Наиболее популярными черноморскими направлениями остаются Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух специалистов на стройке в Новороссийске. Боковая стена траншеи обвалилась и засыпала двух работников.

Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю проводит проверку по факту инцидента в общественном транспорте на территории Феодосии, в котором пострадала одна из пассажирок. В конфликте участвовали трое несовершеннолетних.

Более 3,5 тыс. жителей Краснодара приняли участие в общегородском субботнике накануне Дня города. Добровольцы очистили свыше 50 территорий и собрали почти 1000 куб. м отходов.