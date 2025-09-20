СКР проводит проверку из-за драки в общественном транспорте в Феодосии

Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю проводит проверку по факту инцидента в общественном транспорте на территории Феодосии, в котором пострадала одна из пассажирок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

19 сентября в 20:50 мск в дежурную часть МВД по Феодосии поступило сообщение о происшествии в общественном транспорте. Пресс-служба полиции региона отмечает, что в ходе инцидента пострадала местная жительница. В конфликте участвовали трое несовершеннолетних.

Проверку организовали по поручению руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева после появления сведений в социальных сетях. Совместно с органами полиции личности участников происшествия установлены. Всем им будет дана правовая оценка. В ходе проверки следователи также изучат обстановку в семьях подростков, учебный и воспитательный процессы.

Алина Зорина