С начала осени на Кубани выявили 1,5 тысячи случаев ОРВИ

С начала сентября в Краснодарском крае зафиксировали 1,5 тыс. случаев ОРВИ с единичными эпизодами гриппа, при этом заболеваемость не превышает эпидемиологического порога. Существующие на сегодняшний день показатели не выходят за рамки среднемноголетних значений, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большинство заболевших — взрослые до 70 лет. В регионе преобладают вирусы негриппозной природы, преимущественно риновирусы и аденовирусы.

Иммунизацию против гриппа уже прошли свыше 840 тыс. жителей края, более половины из них — дети. Прививки получают медработники, педагоги, студенты, сотрудники сферы услуг и транспорта, а также другие категории граждан согласно Национальному календарю.

Вакцинация проводится в поликлиниках, образовательных учреждениях и мобильных пунктах. Управление осуществляет еженедельное наблюдение за циркуляцией вирусов.

Власти рекомендуют соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей. В период сезонного подъема советуют избегать мест массового скопления людей, использовать маски и при симптомах болезни обращаться к врачу.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае спрос на витамины и БАДы для укрепления иммунитета в январе-июле 2025 года увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с продажами более 6 млн упаковок на сумму 2,5 млрд руб. Рост объема продаж связывают с удорожанием препаратов и переходом потребителей на более дорогие аналоги, однако эффективность большинства БАДов не имеет серьезной доказательной базы и может привести к негативным последствиям при бесконтрольном использовании.

