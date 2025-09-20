СКР проводит проверку по факту гибели двух рабочих на стройке в Новороссийске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух специалистов на стройке в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Боковая стена траншеи обвалилась и засыпала двух работников. По прибытии на место спасатели начали экстренные работы по извлечению людей из-под завалов. Однако спасти пострадавших не удалось.

Как уточняет мэрия, ранее у подрядной организации, ведущей строительные работы, нарушений не было. Власти выражают соболезнования родным и близким погибших.

Алина Зорина