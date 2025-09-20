Краснодарский край ожидает 3 млн туристов в бархатный сезон

Краснодарский край в бархатный сезон 2025 года планирует принять около 3 млн туристов, что соответствует показателям прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Наиболее популярными черноморскими направлениями остаются Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Отдыхающих привлекают благоприятный климат, тематические и гастрономические мероприятия, а также доступные цены на проживание.

Бархатный сезон в регионе длится с середины сентября до середины октября, иногда захватывая начало ноября. В этот период будут работать свыше 8 тыс. объектов размещения на 500 тыс. мест. Большая часть из них расположена в Геленджике и Сочи. Осенью востребованы элитные отели, курорты с системой «все включено», а также санатории с развитой инфраструктурой и озелененными территориями.

На горнолыжных курортах Сочи гости могут совместить пляжный отдых с горным трекингом. Горные районы предлагают короткие походы по вершинам, экстремальные развлечения, прогулки по экотропам и спуски на родельбане. После активного времяпрепровождения туристов ждут местные спа-центры.

Геленджик привлекает пляжами, природой и 14-километровой набережной. В окрестностях находится скала Парус, а в селе Кабардинка работает Старый парк с копиями архитектурных памятников различных цивилизаций.

Популярным осенним направлением остается село Абрау-Дюрсо. Горные тоннели, заложенные в XIX веке, сегодня посещают с экскурсиями, где рассказывают о технологии производства игристого вина.

Заповедник Утриш между Новороссийском и Анапой представляет уникальную природную достопримечательность. Там Черное море соседствует с реликтовыми можжевеловыми зарослями, а посетители могут увидеть редких животных и птиц.

Среди других востребованных мест отдыха — Горячий Ключ, поселок Мезмай, Гуамское ущелье в Апшеронском районе и выставочный комплекс «Атамань» в Темрюкском районе.

Алина Зорина