Над Крымом и Черным морем сбили 27 БПЛА

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря в течение прошедшей ночи уничтожили суммарно 27 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты над регионами России перехватили дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 06:00 мск. Над Республикой Крым уничтожили 12 БПЛА, над Черным морем — 15 беспилотников, над Азовским морем — три БПЛА.

Всего над регионами России ночью сбили 149 беспилотников.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в период с 21:00 до 23:00 мск над территорией Республики Крым уничтожили пять беспилотников.

Алина Зорина