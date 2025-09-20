В Краснодаре выявили четверых нелегальных доставщиков из Туркменистана

Полиция Краснодара выявила четверых граждан Туркменистана, которые незаконно находились в России и работали курьерами сервиса доставки без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники управления по вопросам миграции краевого главка полиции обнаружили нарушителей в Музыкальном микрорайоне в пунктах формирования заказов службы доставки продуктов и товаров для дома. В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1.1 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.10 КоАП.

Троих незаконно находящихся в стране иностранцев выдворят за пределы России. Им также запретят въезд на территорию страны на пять лет.

Алина Зорина