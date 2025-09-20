Более 3,5 тысяч жителей Краснодара приняли участие в общегородском субботнике

Более 3,5 тыс. жителей Краснодара приняли участие в общегородском субботнике накануне Дня города. Добровольцы очистили свыше 50 территорий и собрали почти 1000 куб. м отходов, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В масштабной уборке участвовали более 3,5 тыс. человек — молодые люди, сотрудники предприятий, члены территориальных общественных самоуправлений, работники городской администрации и внутригородских округов. К акции также присоединился мэр Краснодара Евгений Наумов.

Для вывоза собранного мусора задействовали 41 единицу техники. Краснодарцы приводили в порядок парки и скверы, лесополосы, береговую линию Кубани, мемориалы, бульвары, детские площадки и улицы.

В Центральном округе участники субботника убрали территорию возле мемориального комплекса «Жертвам фашизма», покрасили ограждения и собрали ветки. Добровольцы закрасили незаконные граффити на Ростовском шоссе и улице Щорса, очистили от веток и отходов берег Кубани, территорию Нижнего Покровского озера и зеленую зону вдоль железной дороги. Всего в округе привели в порядок 15 территорий и около 40 улиц.

В Прикубанском округе уборка охватила 40 адресов. Жители обрезали сухие ветки, убирали мусор и вырубали поросль на пересечении улиц Дзержинского и Гастелло, а также по улицам Кореновской и Сусанина. В Елизаветинском сельском округе очистили въездную трассу в поселок Белозерный. В Березовском убрали зеленые зоны в поселках и хуторах, в Лазурном — территорию вокруг памятника «Павшим в боях за Родину».

В Западном округе добровольцы закрасили граффити на подпорной стене Затона у Дворца спорта «Олимп», собрали мусор вдоль берега Кубани. В сквере «Береговом» покрасили лавочки и урны. Работы также прошли на «Мариинском» бульваре, вдоль Кубани за парком «Рождественский» и на Рождественской набережной.

Жители Карасунского округа собрали более 300 мешков отходов. Они очистили берег Кубани, станцию «Пашковскую», покрасили лавочки и урны на Тюляевском и Сормовском бульварах, закрасили граффити и убрали несанкционированные объявления в сквере Казачьей Славы. Жители поселка Лорис привели в порядок лесополосу и въездной маршрут.

