Глава СКР поручил проверить дороги Симферополя из-за жалоб жителей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки дорожной инфраструктуры в Симферополе. Поводом стали сообщения в социальных сетях местных жителей о некачественном дорожном покрытии, сообщает Информационный центр СК России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, одна из дорог длительное время находится в аварийном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, поверхность имеет многочисленные повреждения, а грунтовое полотно размывается во время дождей. Проблему усугубляет значительный уклон дороги, что затрудняет проезд транспорта и создает опасность для пешеходов.

В сентябре 2025 года на этом участке произошел несчастный случай: женщина с инвалидностью упала при спуске по дороге и получила перелом ноги. Бригада скорой помощи не смогла подъехать к месту происшествия, поэтому жители самостоятельно перенесли пострадавшую к машине медиков.

Обращения граждан, включая семьи с малолетними детьми, в компетентные органы результатов не дали. Меры по устранению проблемы не принимались.

ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю организовало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных итогах проверки и принятом решении.

Алина Зорина