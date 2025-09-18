Силуанов: бюджет должен обеспечить все обязательства государства

Федеральный бюджет должен обеспечить все обязательства властей страны перед гражданами вне зависимости от того, с какими сложностями столкнется Россия. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.

«Те ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые, мы видим, сейчас идут, различные ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, пенсионеров, для семей с детьми и так далее»,— сказал господин Силуанов на Московском финансовом форуме.

Как добавил министр, задача бюджета на 2026-2028 годы — «размягчить» денежно-кредитную политику (ДКП). По его словам, экономика России находится на этапе планового охлаждения. Он отметил, что вопросы стимулирования и охлаждения экономики относятся в первую очередь к бюджету и ДКП, которыми управляют финансовые власти.

Правительство должно внести проект федерального бюджета на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму 29 сентября. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что бюджет на 2026 год останется «военным».

