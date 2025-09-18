Набиуллина: низкая инфляция обеспечит более предсказуемый курс валюты

Взаимная предсказуемость денежно-кредитной и бюджетной политики важна для неускорения инфляции, считает председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, низкая инфляция обеспечит более предсказуемый валютный курс.

Как уточнила глава ЦБ, людей «не столько беспокоит всегда ослабление или укрепление, сколько предсказуемость, чтобы было поменьше колебаний». Она напомнила, что на валютном рынке «действуют те же рыночные законы». «Низкая инфляция — это более стабильный курс, более предсказуемый, тот, который может и бюджет рассматривать, и компании»,— сказала госпожа Набиуллина на пленарной сессии Московского финансового форума.

По данным Росстата, в августе в России впервые с 2022 года зафиксировали месячную дефляцию. Эльвира Набиуллина говорила, что инфляционные ожидания граждан остаются повышенными и почти не снижаются. По ее мнению, на это могло негативно повлиять двузначное повышение коммунальных тарифов и рост цен на бензин. ЦБ намерен продолжать жесткую денежно-кредитную политику для возвращения к цели по инфляции в 4% в 2026 году.

