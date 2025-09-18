Собянин объяснил природу «волшебства» московской экономики
Собянин назвал залогом растущей экономики Москвы стабильность
Москва демонстрирует рост по большинству экономических показателей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме. По его словам, фиксируется «и рост инвестиций, и рост промышленного производства, и даже небольшой рост торговли». Это стало возможным благодаря стабильности, пояснил он.
Модератор сессии, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, попросил мэра посоветовать другим участникам, как достичь таких результатов. «Если у вас нет волшебной палочки», — добавил он (цитата по РБК).
«На самом деле это системный вопрос, — ответил Сергей Собянин, — который во многом заключается в мудрой политике правительства России, поддержанной президентом». Он подчеркнул, что «речь идет о стабильности». По мнению мэра, не важно количество денег, главное — «понимать, что будет с правилами игры ... через два года, через пять лет, 10 лет».