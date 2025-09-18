Собянин объяснил природу «волшебства» московской экономики

Москва демонстрирует рост по большинству экономических показателей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме. По его словам, фиксируется «и рост инвестиций, и рост промышленного производства, и даже небольшой рост торговли». Это стало возможным благодаря стабильности, пояснил он.

Модератор сессии, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, попросил мэра посоветовать другим участникам, как достичь таких результатов. «Если у вас нет волшебной палочки», — добавил он (цитата по РБК).

«На самом деле это системный вопрос, — ответил Сергей Собянин, — который во многом заключается в мудрой политике правительства России, поддержанной президентом». Он подчеркнул, что «речь идет о стабильности». По мнению мэра, не важно количество денег, главное — «понимать, что будет с правилами игры ... через два года, через пять лет, 10 лет».