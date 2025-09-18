Силуанов: высокая ключевая ставка мешает экономике «дышать»

Снижение ключевой ставки Банком России позволит экономике лучше «дышать», заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Если ключевая ставка будет снижаться, у экономики РФ будет больше возможностей дышать»,— сказал глава Минфина. По его словам, это приведет к рост получаемых государством налогов и увеличит заработки населения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на том же форуме заявила, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России привела к укреплению курса рубля. По поводу прогноза по ключевой ставке она отметила, что тот может быть скорректирован после принятия бюджета.