Силуанов: надо помогать эффективным сотрудникам, а не разгильдяям

В России необходимо повышать эффективность предприятий, считает глава Минфина Антон Силуанов. Он призвал работать с производительностью труда, а не помогать из бюджета «разгильдяям».

По его словам, на первый взгляд кажется, что для повышения производительности нужно выделять деньги на станки, оборудование и роботов, однако «на самом деле вопрос более глубинный». Господин Силуанов убежден, что «одними станками, оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики».

«Получается, мы помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать, и это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда»,— сказал министр на пленарной сессии Московского финансового форума.

Глава Минэкономики Максим Решетников накануне заявил, что основная задача властей — повышение производительности труда местного населения. По его словам, в долгосрочной перспективе Россия не готова полагаться на массовый ввоз рабочей силы из-за рубежа, и мигранты должны действовать по схеме «приехал, подработал, уехал». Центробанк в сентябре сообщал, что не видит значимого спада напряженности на рынке труда.

