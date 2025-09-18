Набиуллина заявила об активизации потребительского спроса летом

Полученные за лето данные свидетельствуют, что рост российской экономики продолжается «более умеренными темпами», заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее мнению, это естественно после периода перегрева экономики.

«И летом что мы видим? Мы видим даже признаки активизации и потребительской активности, потребительского спроса»,— сказала глава ЦБ на Московском финансовом форуме.

Госпожа Набиуллина говорила, что потребительский спрос активизировался в июле-августе. По ее словам, растет в том числе спрос на легковые автомобили и жилье. По данным Альфа-банка, в прошлом месяце динамика потребительских расходов продолжила постепенно замедляться — до 10,3% год к году. Среди факторов, повлиявших на текущую ситуацию, авторы называют укрепление курса рубля и завершение «цикла повышенного спроса» со стороны потребителей, у которых после 2022 года выросли доходы.

