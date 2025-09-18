Набиуллина допустила уточнение прогноза по ставке после принятия бюджета

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала министерству финансов учитывать прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2026 год при рассмотрении федерального бюджета. При этом она не исключила, что прогноз может быть уточнен, в том числе после принятия бюджета.

«Вы в качестве дополнительной информации, когда будете рассматривать бюджет, можете смотреть и наш прогноз ключевой ставки на следующий год — 12-13%. Правда могут быть, я сразу оговорюсь, уточнения, в том числе в зависимости от бюджета»,— сказала госпожа Набиуллина на Московском финансовом форуме (запись опубликована во «ВКонтакте»).

Как добавила глава Банка России, взвешенный и сбалансированный бюджет «позволит иметь умеренные ставки по всей экономике». Она также сказала, что высокий дефицит бюджета может привести к ужесточению денежно-кредитной политики.

Последний прогноз ЦБ на 2026 год опубликован 2 сентября. Он предусматривает четыре сценария: базовый со средней ключевой ставкой в 12-13%, дезинфляционный (ставка 10,5-11,5%), проинфляционный (ставка 14-16%) и рисковый (ставка 16-18%). Базовый сценарий регулятор считает наиболее вероятным.

