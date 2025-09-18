Силуанов: во время планового охлаждения экономики надо воздержаться от перегибов

Финансовым властям, контролирующим бюджет и денежно-кредитную политику (ДКП), следует воздерживаться от резких решений, пока в России продолжается «плановое охлаждение» экономики. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Вопросы стимулирования или охлаждения экономики относятся к финансовым властям, в первую очередь — к бюджету и ДКП,— сказал господин Силуанов. — Здесь главное с одной стороны не переборщить, но и не недоработать».

Глава Минфина также напомнил о поручении президента о поиске баланса: с одной стороны, важно не переохладить экономику, но с другой, необходимо решить вопросы снижения инфляции и роста реальных доходов населения.

Задача по «размягчению» денежно-кредитной политики, по словам Антона Силуанова, ложится на федеральный бюджет, который справляется со своими обязательствами перед гражданами независимо от ценовых ситуаций на внешнем рынке.