Набиуллина: курс рубля может быть крепким и в условиях российской экономики

Курс рубля может быть достаточно крепким и в актуальных условиях, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

По ее словам, на курс влияет не только внешняя конъюнктура, но и российская денежно-кредитная политика (ДКП). Как сказала госпожа Набиуллина, все обратили внимание на летнее укрепление курса, которое было достигнуто благодаря жесткой позиции ЦБ.

Глава ЦБ уточнила, что курс сразу начал слабеть при смягчении ДКП. «Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким»,— добавила Эльвира Набиуллина.