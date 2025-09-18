Собянин: если надеяться на настрой Набиуллиной и Силуанова, будет веселее жить

Россиянам будет легче жить, если «мы будем надеяться» на хорошее настроение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рецессия, кризис — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если ты себе говоришь "плохо, плохо, плохо", то оно так плохо и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной.—"Ъ") и Антона Германовича (Силуанова.—"Ъ"), нам веселее будет жить, это точно»,— сказал Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

Госпожа Набиуллина на форуме сообщила, что «замедление экономики происходит, но рецессии нет». По ее словам, Центробанк обеспокоен состоянием рынка труда, хотя и отмечает, что напряженность «чуть снижается». Господин Силуанов, в свою очередь, призвал повышать эффективность предприятий и работать с производительностью труда, а не «помогать разгильдяям» бюджетными средствами. Он также сказал, что одной из задач федерального бюджета на 2026-2028 годы станет «размягчение» денежно-кредитной политики.