Набиуллина: не надо путать рецессию с замедлением экономики в России

Признаков экономической рецессии в России нет, рост продолжается. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Прежде всего не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет»,— заявила госпожа Набиуллина на пленарной сессии «Финансовая система: вызовы и задачи». Она отметила, что когда речь идет о технической рецессии, имеется в виду, что экономика снижается два квартала подряд. Однако в России этого не происходит.

Кроме того, оперативные данные за лето показывают, что экономика продолжает расти, но в более умеренных темпах. По словам главы ЦБ, это естественно после перегрева экономики.