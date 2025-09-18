Силуанов назвал союзниками России армию, флот и устойчивые финансы

Союзники России — это армия, флот и устойчивые финансы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Для того чтобы сделать устойчивые финансы, мы предлагаем и закладываем в бюджете снижение зависимости от различных ограничений, будь то ценовых, будь то объемных, бюджета от нефтегазовых доходов»,— сказал он на Московском финансовом форуме (трансляция велась на Rutube).

Власти России планируют снижать планку отсечения цены на нефть, чтобы сократить зависимость от сырьевых котировок, добавил министр. «Мы идем сознательно к тому, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий»,— подчеркнул он.