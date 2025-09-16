Главные новости за 16 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Власти Санкт-Петербурга утвердили проект планировки и межевания территории для размещения транспортной развязки строящейся Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с улицами Коммуны и Коллонтай в Невском районе города. Первую очередь новой развязки — путепровод над железной дорогой от пересечения улиц Коллонтай и Кржижановского до улицы Коммуны — планируется завершить к 2028 году.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Они предлагали бойцам СВО увольнение за 3,5 млн рублей.

Футболист Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год, в интервью украинскому блогеру назвал пройденным и неприятным опытом игру за сине-бело-голубых. Он признался, что во время выступлений в Петербурге чувствовал, что его больше не вызовут в сборную Украины.

Банк «Санкт-Петербург» в период с января по август 2025 года сократил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 31,7 млрд рублей. Чистая прибыль кредитной организации в минувшем августе составила 2,6 млрд рублей, это на 41% ниже показателя последнего месяца лета 2024 года.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Петербурга, которого признали виновным в приготовлении к госизмене и участию в террористической организации. Фигурантом является 19-летний петербуржец — полный тезка героя культового фильма «Брат» Данилы Багрова.

В Государственный Эрмитаж 16 сентября поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности. Для проверки помещений из музея эвакуировали посетителей.

Правительство Вологодской области ввело запрет на съемку и публикацию изображений и видео с беспилотниками и средств борьбы с ними, в том числе системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Меры вводятся в связи с указом президента России.

Церемония инаугурации Александра Дрозденко на должность губернатора Ленинградской области назначена на 25 сентября. Набравший 84,21% голосов избирателей на выборах 12–14 сентября 2025 года Александр Дрозденко займет губернаторский пост в четвертый раз.

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК) возведет на базе АО «Архангельский траловый флот» (АТФ) логистический комплекс. Инвестиции в проект оценивают в 2,5 млрд рублей.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит проект федерального закона об отмене транспортного налога для плавучих музеев. Чтения пройдут в осеннюю сессию.

Реконструкцию Советского проспекта в Рыбацком добавили в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга. На расширение дороги потратят 3 млрд рублей. Работы проведут в 2026–2028 годы.

Военная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальника филиала по Ленинградскому военному округу публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») Андрея Мостового. Ранее в прессе появилась информация, что глава регионального ППК «ВСК» якобы был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).