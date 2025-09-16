Новую развязку будущей ШМСД в Невском районе планируется построить к 2028 году

Власти Санкт-Петербурга утвердили проект планировки и межевания территории для размещения транспортной развязки строящейся Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с улицами Коммуны и Коллонтай в Невском районе города. Развязка входит в четвертый этап строительства ШМСД — последний, который проходит по территории Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, первую очередь новой развязки — путепровод над железной дорогой от пересечения улиц Коллонтай и Кржижановского до улицы Коммуны — планируется завершить к 2028 году. Таким образом будет создан дополнительный транспортный коридор между Невским и Красногвардейским районами, что позволит снизить нагрузку на Российский путепровод.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «ЗСД» завершило конкурсные процедуры по выбору генподрядчиков для подготовки территории для строительства 2-4 этапов ШМСД. Теперь в Петербурге начинается сам этап подготовки территории для сооружения автотрассы протяженностью 14,1 км.

Андрей Цедрик