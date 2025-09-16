Данила Багров из Петербурга получил срок за желание воевать в запрещенном РДК

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Петербурга, которого признали виновным в приготовлении к госизмене и участию в террористической организации. Фигурантом является 19-летний петербуржец — полный тезка героя культового фильма «Брат» Данилы Багрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, Багрову вменялась ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены).

Суд установил, что в августе 2024 года петербуржец вступил в переписку с представителем организации «Русский добровольческий корпус» (деятельность организации признана террористической и запрещена в России), в которой сообщил о своем желании стать ее участником и отправиться в зону боевых действий, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ.

В дальнейшем Багров получил инструкции, приобрел авиабилеты в Грузию, чтобы выехать оттуда на территорию Украины, однако был задержан в аэропорту сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в ИК строгого режима.

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании еще одного 24-летнего жителя Петербурга, которого отправили в СИЗО за попытку перейти границу в Белгородской области и вступить в украинское боевое объединение с целью воевать против России.

Андрей Цедрик