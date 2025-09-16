Церемония вступления Дрозденко в должность главы Ленобласти пройдет 25 сентября

Церемония инаугурации Александра Дрозденко на должность губернатора Ленинградской области назначена на 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Набравший 84,21% голосов избирателей на выборах 12–14 сентября 2025 года Александр Дрозденко займет губернаторский пост в четвертый раз. Опрошенные «Ъ-СПб» политологи отметили, что по многим показателям Ленобласть находится в числе лидирующих регионов страны, при этом ее губернатор не просто продолжает курс, взятый 10 лет назад, а развивается вместе с регионом.

Подробнее об очередном переизбрании Александра Дрозденко — в материале «Ъ-СПб» «Старейший на Северо-Западе».

Артемий Чулков