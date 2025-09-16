Петербургские депутаты предлагают отменить транспортный налог для музеев на воде

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит проект федерального закона об отмене транспортного налога для плавучих музеев. Чтения пройдут в осеннюю сессию, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Председатель ЗакСа отметил, что законопроект имеет важное значение для Северной столицы. Петербург — лидер по числу кораблей музеев. Здесь работают крейсер «Аврора», ледокол «Красин», подводная лодка «Народоволец», петровский линейный корабль «Полтава». Такие музеи есть также в Мурманске, Калининграде, Воронеже, Новороссийске и Владивостоке.

«Например, за ледокол "Красин" ежегодно выплачивается в бюджет порядка 1 млн рублей. Явный пробел в законодательстве, который необходимо исправить»,— написал господин Бельский в личном Telegram-канале.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитаж ввел бесплатное посещение на восемь праздников.

Татьяна Титаева