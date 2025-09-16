В Вологодской области запретили съемку БПЛА

Правительство Вологодской области ввело запрет на съемку и публикацию изображений и видео с беспилотниками и средств борьбы с ними, в том числе системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Меры вводятся в связи с указом президента России. В регионе нельзя будет распространять информацию, способствующую раскрытию мест расположения, временной дислокации и несения службы сил и средств безопасности и обороны РФ.

Помимо этого, под запрет попала съемка мест падения и поражения БПЛА, систем защиты объектов топливно-энергетического комплекса, промышленных сооружений, объектов ЖКХ и мостов на территории Вологодской области и соседних регионов. Законно публиковать соответствующие материалы смогут только органы государственной власти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть запретила публиковать последствия ударов беспилотников.

Артемий Чулков