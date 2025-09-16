Советский проспект в Рыбацком расширят за 3 млрд рублей

Реконструкцию Советского проспекта в Рыбацком добавили в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга. На расширение дороги потратят 3 млрд рублей, сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь («Единая Россия») в Telegram-канале.

Жители Металлостроя и новостроек в Рыбацком на протяжении нескольких лет пытались решить проблемы с пробками из-за недостаточного количества полос для движения транспортных средств. Автовладельцы просили расширить дорогу, обращаясь в общественную приемную депутата.

Советский проспект реконструируют в 2026–2028 годы. На работы уйдет 3 млрд рублей.

«Помимо этого, в проекте адресной инвестиционной программы в рамках решения указанной транспортной проблемы предусмотрена разработка в 2027 году проекта строительства трамвайной линии от Рыбацкого проспекта по Шлиссельбургскому проспекту и Советскому проспекту до дома 44»,— добавил господин Рябоконь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость перестройки троллейбусного депо на Сызранской выросла до 2,6 млрд рублей.

Татьяна Титаева