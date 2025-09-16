Экс-защитник «Зенита» Ракицкий назвал петербургский этап карьеры неприятным опытом

Футболист Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год, в интервью украинскому блогеру назвал пройденным и неприятным опытом игру за сине-бело-голубых. Он признался, что во время выступлений в Петербурге чувствовал, что его больше не вызовут в сборную Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший защитник ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий в игре за команду из Санкт-Петербурга.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший защитник ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий в игре за команду из Санкт-Петербурга.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О переходе в петербургский клуб защитник высказался следующим образом: «Я уже говорил и буду говорить: кто знал? Мне говорят: „Почему не ушел в другое место?“ А мне никто не принес предложения».

Ракицкий выразил сожалание, что после завершения российского этапа карьеры его не вызывали в сборную, даже когда он выступал за турецкий клуб «Адана Демиспор» и донецкий «Шахтер».

На текущий момент 36-летний ветеран выступает за одесский «Черноморец». Он подчеркнул, что поначалу сталкивался с агрессией трибун, особенно во Львове, однако позже заслужил поддержку одесских болельщиков и теперь готов биться за этих фанатов.

За «Зенит» Ракицкий провел 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 голевых передач. Он становился четырехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что подопечные Сергея Семака потеряли очки в Калининграде, где встречались в матче 8-го тура РПЛ с «Балтикой». Игра завершилась со счетом 0:0.

Андрей Маркелов