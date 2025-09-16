СЗРК построит в Архангельске логистический комплекс за 2,5 млрд рублей

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК) возведет на базе АО «Архангельский траловый флот» (АТФ) логистический комплекс, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. Инвестиции в проект оценивают в 2,5 млрд рублей.

На территории АТФ предполагается возвести холодильные помещения общей вместимостью 25 тыс. тонн, ввести в строй имущественный комплекс по передержке живых водных биологических ресурсов объемом не менее 200 тонн и контейнерную площадку на 400 рефрижераторов.

По словам губернатора региона Александра Цыбульского, проект будут реализовывать вместе с ООО «Багаж», которое в апреле 2025 года выиграло лот на вылов камчатского краба в объеме 1,25 тыс. тонн.

Господин Цыбульский подчеркнул, что возведение логокомплекса даст Архангельской области около 80 новых рабочих мест. Разрешение на строительство объекта планируют получить к весне 2026 года.

Андрей Маркелов