Посетителей Эрмитажа 16 сентября эвакуировали из-за анонимной угрозы
В Государственный Эрмитаж 16 сентября поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности. Для проверки помещений из музея эвакуировали посетителей, отметили в пресс-службе культурного учреждения.
Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ
Специалисты проверили все залы и служебные помещения, угрозы не нашли. Комплексы Эрмитажа возобновили работу. Посетителям предложили продолжить осмотр экспозиций сегодня или же прийти в другой день.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что до этого анонимное сообщение поступало в музей ровно неделю назад, 9 сентября. Тогда в целях безопасности эвакуировали посетителей.