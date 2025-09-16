Посетителей Эрмитажа 16 сентября эвакуировали из-за анонимной угрозы

В Государственный Эрмитаж 16 сентября поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности. Для проверки помещений из музея эвакуировали посетителей, отметили в пресс-службе культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Специалисты проверили все залы и служебные помещения, угрозы не нашли. Комплексы Эрмитажа возобновили работу. Посетителям предложили продолжить осмотр экспозиций сегодня или же прийти в другой день.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до этого анонимное сообщение поступало в музей ровно неделю назад, 9 сентября. Тогда в целях безопасности эвакуировали посетителей.

Татьяна Титаева