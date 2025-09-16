Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении главы филиала «ВСК»

Военная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальника филиала по Ленинградскому военному округу публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») Андрея Мостового, сообщили «Ъ-СПб» источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее в прессе появилась информация, что глава регионального ППК «ВСК» якобы был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Речь, по данным СМИ, шла про финансовые махинации во время строительства Кадетского корпуса СКР в Петергофе.

Дело находилось в производстве военного следственного управления СКР по региону. Господин Мостовой был задержан вечером 13 сентября, на следующий день ему было предъявлено обвинение. После этого он был доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Следствие ходатайствовало о помещении фигурната под стражу, однако защита Андрея Мостового просила оставить данное прошение без удовлетворения, считая его необоснованным. Представитель прокуратуры также выступил против, предоставив суду копию упомянутого постановления от 13 сентября об отмене уголовного дела. В связи с этим суд не усмотрел оснований для избрания меры пресечения.

Андрей Кучеров