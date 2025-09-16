Банк «Санкт-Петербург» с января по август сократил чистую прибыль по РСБУ на 6,2%

Банк «Санкт-Петербург» в период с января по август 2025 года сократил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 31,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль «Санкт-Петербурга» в минувшем августе составила 2,6 млрд рублей, это на 41% ниже показателя последнего месяца лета 2024 года. Рентабельность капитала по итогам прошедших восьми месяцев составила 22,8%.

Чистый процентный доход по итогам восьми месяцев вырос на 14,2% — до 51,5 млрд рублей, в августе же зафиксировали снижение на 5,3% — до 5,6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход за январь-август упал на 1,3%, до 7,6 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 сентября достиг 790,3 млрд рублей, увеличившись с начала года 6%. Уровень просроченной задолженности на первый день осени составил 2,3% по сравнению с 2,7% на первый день 2025 года.

Собственный капитал банка на 1 сентября составил 204,2 млрд рублей, увеличившись с января на 3,1%. Основной капитал равнялся почти 170 млрд рублей, средства розничных клиентов подросли на 10,8% — до 473,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Центробанк отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический», который занимал 60-е место в списке российских банков.

Андрей Маркелов