Петербургская ФСБ задержала подозреваемых в продаже права на увольнение бойцам СВО

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Они предлагали бойцам СВО увольнение, уточнили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ФСБ, фигуранты просили за свои услуги 3,5 млн рублей и обещали помощь спецслужб. За деньги военным предлагали госпитализацию и увольнение по медицинским показаниям.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики пришли в Ленобласть за авторами аферы с контрактами на участие в СВО.

Артемий Чулков