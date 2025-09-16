Петербургская ФСБ задержала подозреваемых в продаже права на увольнение бойцам СВО
Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Они предлагали бойцам СВО увольнение, уточнили 16 сентября в пресс-службе ведомства.
Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По данным ФСБ, фигуранты просили за свои услуги 3,5 млн рублей и обещали помощь спецслужб. За деньги военным предлагали госпитализацию и увольнение по медицинским показаниям.
