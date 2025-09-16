Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Петербургская ФСБ задержала подозреваемых в продаже права на увольнение бойцам СВО

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Они предлагали бойцам СВО увольнение, уточнили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ФСБ, фигуранты просили за свои услуги 3,5 млн рублей и обещали помощь спецслужб. За деньги военным предлагали госпитализацию и увольнение по медицинским показаниям.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики пришли в Ленобласть за авторами аферы с контрактами на участие в СВО.

Артемий Чулков

