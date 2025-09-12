Главные новости за 12 сентября. Кубань, Адыгея, Крым

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и оставил комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) под стражей. Мера пресечения продлена на 28 суток.

В Краснодаре открылся новый детсад на 350 мест на улице Адмирала Макарова.

Власти Великобритании внесли в санкционный список АО «Опытное конструкторское бюро «Икар», зарегистрированное в Краснодаре.

Явка на выборах губернатора Краснодарского края превысила 15%.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Краснодара за рубеж.

Аэропорт Краснодара планирует обслужить более 500 тыс. пассажиров до конца 2025 года.

По результатам лабораторных исследований, проведенных 11–12 сентября, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не зафиксировано.

В 2025 году в Крыму завершилась летняя оздоровительная кампания, в рамках которой в лагерях отдохнули более 80 тыс. детей.

Авиакомпания «Победа» начала продавать билеты на первый рейс из Москвы в Краснодар после возобновления работы аэропорта в краевой столице.