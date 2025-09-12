«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Краснодара за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 26 сентября авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы в Ереван и Стамбул, они будут ежедневными. С 8 октября будут выполняться полеты в Дубай, их частота составит два раза в неделю.

По данным, опубликованным на сайте авиаперевозчика, стоимость билетов на прямой рейс в Ереван 26 сентября составит около 12,2 тыс. руб. Время в полете — 1 час 40 минут, вылет назначен на 12:40, посадка — на 15:20.

Вылет в Стамбул из Краснодара обойдется в 23,1 тыс. руб. Время в пути — 2 часа 10 минут. Самолет вылетает в 12:00 и приземляется в 14:10 на территории Турции.

Стоимость билета на рейс из Краснодара в Дубай составляет 24,1 тыс. руб. Вылет запланирован на 11:20, посадка на — 16:20, время в пути — 4 часа.

Алина Зорина