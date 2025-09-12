«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Краснодара за рубеж
Стала известна стоимость билетов на прямые рейсы из Краснодара за рубеж
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С 26 сентября авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы в Ереван и Стамбул, они будут ежедневными. С 8 октября будут выполняться полеты в Дубай, их частота составит два раза в неделю.
По данным, опубликованным на сайте авиаперевозчика, стоимость билетов на прямой рейс в Ереван 26 сентября составит около 12,2 тыс. руб. Время в полете — 1 час 40 минут, вылет назначен на 12:40, посадка — на 15:20.
Вылет в Стамбул из Краснодара обойдется в 23,1 тыс. руб. Время в пути — 2 часа 10 минут. Самолет вылетает в 12:00 и приземляется в 14:10 на территории Турции.
Стоимость билета на рейс из Краснодара в Дубай составляет 24,1 тыс. руб. Вылет запланирован на 11:20, посадка на — 16:20, время в пути — 4 часа.