В Краснодаре открылся новый детсад на 350 мест на улице Адмирала Макарова

В Прикубанском округе Краснодара начал работу детский сад на 350 мест. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Учреждение расположено в развивающемся микрорайоне по адресу ул. Адмирала Макарова, 7. В саду предусмотрено 18 групп, в том числе две ясельные.

Для детей организованы кружок по шахматам, арт-студия, экостанция, технопарк, блок экспериментирования и конструирования. Детсад оснащен интерактивным оборудованием, в том числе мультимедийными панелями и умными логопедическими зеркалами.

Во дворе оборудованы 18 прогулочных площадок с навесами, предусмотрена парковка для колясок. В здании работают педагоги-психологи, логопеды и медицинский блок.

Кроме того, обеспечена круглосуточная охрана, установлены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка. До конца 2025 года в Краснодаре планируют открыть еще 11 детсадов на 3 тыс. мест.

Анна Гречко