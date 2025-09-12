«Победа» открыла продажу билетов из Москвы в Краснодар

Авиакомпания «Победа» начала продавать билеты на первый рейс из Москвы в Краснодар после возобновления работы аэропорта в краевой столице. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.

Минимальная стоимость одного билета в Краснодар составляет 9,9 тыс. руб. Первый регулярный рейс выполнят из Москвы 19 сентября.

Сообщается, что самолет вылетит в 13:25 мск из аэропорта Внуково, прилет запланирован на 17:25 мск. Продолжительность полета составит четыре часа.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что продажу авиабилетов в Краснодар открыла компания S7 Airlines. Она возобновит регулярные рейсы из Москвы и Новосибирска с 26 октября. Авиаперевозчик NordStar также планирует приступить к выполнению полетов в Краснодар с октября 2025 года.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно днем 11 сентября. Авиагавань не принимала гражданские воздушные судна с февраля 2022 года в целях соблюдения безопасности. В этот период воздушная гавань сохраняла готовность к возобновлению работы. Штат сотрудников полностью укомплектован.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, полеты будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Интенсивность составляет не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Алина Зорина