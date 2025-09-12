Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК на возгорании полигона в Новороссийске

По результатам лабораторных исследований, проведенных 11-12 сентября, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не зафиксировано. Замеры выполнялись с учетом розы ветров. Об этом сообщили в пресс-службе контрольно-ревизионного управления Новороссийска.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжит мониторинг качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных рядом с горящим мусорным полигоном в Новороссийске. Замеры были выполнены в ДП «Щелбы», с. Владимировка, с. Васильевка, и с. Большие хутора (с учетом направления ветра).