Пассажиропоток в аэропорту Краснодара в 2025 году превысит 500 тысяч человек
Аэропорт Краснодара планирует обслужить более 500 тыс. пассажиров до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор аэропортового холдинга «Аэродинамика», в состав которого входит международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой, Алексей Старостин.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
По его словам, на первом этапе возобновления полетов межведомственная комиссия при Росавиации установила ограничение — не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
«Мы рассчитываем, что до конца года, работая в текущем регламенте, сможем обслужить более полумиллиона пассажиров»,— отметил господин Старостин.
С 17 сентября аэропорт начнет принимать регулярные рейсы, первый выполнит «Аэрофлот». О возобновлении полетов также заявили «Победа», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. До закрытия в сентябре 2022 года Краснодар оставался крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, обслуживая свыше 5 млн пассажиров в год.