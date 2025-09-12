Пассажиропоток в аэропорту Краснодара в 2025 году превысит 500 тысяч человек

Аэропорт Краснодара планирует обслужить более 500 тыс. пассажиров до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор аэропортового холдинга «Аэродинамика», в состав которого входит международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой, Алексей Старостин.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

По его словам, на первом этапе возобновления полетов межведомственная комиссия при Росавиации установила ограничение — не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

«Мы рассчитываем, что до конца года, работая в текущем регламенте, сможем обслужить более полумиллиона пассажиров»,— отметил господин Старостин.

С 17 сентября аэропорт начнет принимать регулярные рейсы, первый выполнит «Аэрофлот». О возобновлении полетов также заявили «Победа», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. До закрытия в сентябре 2022 года Краснодар оставался крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, обслуживая свыше 5 млн пассажиров в год.

Анна Гречко