Активность избирателей Кубани достигла 15,89%

Общая активность избирателей Краснодарского края в первый день голосования составила 15,89%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 12 сентября, в регионе начались выборы губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы VIII созыва. Голосование будет проводиться в течение ближайших трех дней с 08:00 до 20:00 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром в Краснодаре открылись 389 избирательных участков. На них работают 6 тыс. членов избирательных комиссий. За ходом голосования наблюдают 4,5 тыс. человек: 1 тыс. — от кандидатов, 3,1 тыс. — от избирательных объединений и 388 — от субъектов общественного контроля.