Летом в Крыму отдохнули более 80 тысяч детей из всех регионов России

В 2025 году в Крыму завершилась летняя оздоровительная кампания, в рамках которой в лагерях отдохнули более 80 тыс. детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По его словам, 33 стационарных лагеря приняли свыше 78 тыс. школьников из всех 89 субъектов РФ, включая Курскую и Белгородскую области, а также регионы Донбасса и Новороссии. Кроме того, в Крыму побывали более 2 тыс. детей из Белоруссии и Армении.

За три летних месяца около 7,4 тыс. несовершеннолетних, включая более 1 тыс. детей с инвалидностью, прошли лечение в 10 круглогодичных санаториях. Также 17% школьников республики посетили лагеря дневного пребывания.

Анна Гречко