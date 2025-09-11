Главные новости за 11 сентября. Сочи

Прокуратура Сочи направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Буториной, Рамзана Демельханова и Светланы Ивановой, обвиняемых в мошенничестве в сфере инвестиций. Им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

На восстановление участка дороги в поселке Веселом направят более 150 млн руб. Средства выделены при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на условиях софинансирования бюджетов города и региона.

Туристический холдинг Mantera, управляющий курортами Красная Поляна и Архыз, рассматривает размещение акций на бирже. К процедуре IPO холдинг может быть готов не ранее 2028 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни.

В Центральном районном суде Сочи начался процесс над бывшим исполнительным директором многофункционального депозитарного центра Алексеем Лазаревым. Мужчина обвиняется в хищении 235 млн рублей из сейфовых ячеек депозитария.

ХК «Сочи» 12 сентября проведет первый домашний матч сезона против московского ЦСКА во дворце спорта «Большой». Помимо хоккейного поединка зрители увидят шоу с участием певца Niletto.

Сочинские таможенники изъяли у россиянки, прилетевшей из Дубая, незадекларированный браслет Cartier стоимостью свыше 5 млн руб.

20 сентября в связи с проведением автомобильных гонок в Лазаревском районе Сочи временно изменится маршрут общественного транспорта.